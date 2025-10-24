NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Index im Blick

Der NASDAQ Composite gewann zum Handelsende an Wert.

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,15 Prozent auf 23.204,87 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,878 Prozent fester bei 23.143,23 Punkten in den Handel, nach 22.941,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23.261,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.127,95 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.497,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.057,96 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 24.10.2024, bei 18.415,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.261,26 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 16,99 Prozent auf 6,06 USD), Heritage Commerce (+ 8,83 Prozent auf 10,60 USD), Compugen (+ 7,78 Prozent auf 1,80 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,03 Prozent auf 3,35 USD) und Powell Industries (+ 6,83 Prozent auf 364,99 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Deckers Outdoor (-15,21 Prozent auf 86,94 USD), Gentex (-10,18 Prozent auf 23,64 USD), Marten Transport (-9,07 Prozent auf 9,72 USD), World Acceptance (-8,90 Prozent auf 141,20 USD) und Dorel Industries (-4,41 Prozent auf 1,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 48.398.119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

