UBS AG

NVIDIA Buy

08:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Deal mit OpenAI dürfte dem Chipkonzern über die Jahre etwa 400 Milliarden US-Dollar an Umsatz einbringen, kommentierte Timothy Arcuri am Dienstag. Dies stärke die Berechenbarkeit des nach dem letzten Zwischenbericht aufgezeigten Wachstumsspielraums./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT

