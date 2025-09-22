NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,64 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Deal mit OpenAI dürfte dem Chipkonzern über die Jahre etwa 400 Milliarden US-Dollar an Umsatz einbringen, kommentierte Timothy Arcuri am Dienstag. Dies stärke die Berechenbarkeit des nach dem letzten Zwischenbericht aufgezeigten Wachstumsspielraums./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 205,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 183,61
|Abst. Kursziel*:
11,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 182,50
|Abst. Kursziel aktuell:
12,33%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 200,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
