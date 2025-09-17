NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,52 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nvidia nach dem milliardenschweren Einstieg beim schwächelnden Branchenkollegen Intel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem dem KI-Chip-Spezialisten Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Overweight
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 215,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 176,24
|Abst. Kursziel*:
21,99%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 175,64
|Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 200,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:36
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG