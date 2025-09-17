DAX 23.636 -0,2%ESt50 5.462 +0,1%Top 10 Crypto 16,28 -1,6%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.026 -0,3%Euro 1,1736 -0,4%Öl 67,19 -0,5%Gold 3.649 +0,1%
NVIDIA Aktie

150,00 EUR +0,12 EUR +0,08 %
STU
175,64 USD +5,41 USD +3,18 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,52 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

JP Morgan Chase & Co.

NVIDIA Overweight

14:36 Uhr
NVIDIA Overweight
NVIDIA Corp.
150,00 EUR 0,12 EUR 0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nvidia nach dem milliardenschweren Einstieg beim schwächelnden Branchenkollegen Intel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem dem KI-Chip-Spezialisten Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Overweight

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 215,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 176,24		 Abst. Kursziel*:
21,99%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 175,64		 Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 200,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

14:36 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

