DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.745 +0,3%Euro1,1733 ±0,0%Öl65,47 +1,7%Gold3.922 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
BofA hebt Kursziel an: Was steckt hinter dem KI-Optimismus für die Palantir-Aktie? BofA hebt Kursziel an: Was steckt hinter dem KI-Optimismus für die Palantir-Aktie?
NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Cleverer Schachzug

NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI

06.10.25 03:55 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA investiert in sich selbst? Geheimnis hinter dem Milliarden-Deal mit OpenAI enthüllt | finanzen.net

NVIDIA steckt bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI - doch laut Experten investiert der Chipriese damit vor allem in sich selbst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
207,30 EUR -1,65 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
610,00 EUR -9,70 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,00 EUR -3,44 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA investiert bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI
• Großteil fließt wohl zurück ins eigene Geschäft
• Investition stärkt NVIDIAs Position im KI-Markt

Wer­bung

Der Chipriese NVIDIA baut seine Marktposition weiter aus. Auf den ersten Blick scheint es dabei so, als ob NVIDIA mit bis zu 100 Milliarden US-Dollar einen gigantischen Betrag in OpenAI steckt. Doch tatsächlich handelt es sich laut Experten in großen Teilen um eine Investition in das eigene Geschäft. Branchenkenner sehen darin einen cleveren Schachzug, der den GPU-Entwickler weiter an die Spitze der KI-Revolution setzt.

NVIDIAs geschicktes Investment: Milliarden fließen - und kommen wieder zurück

Der Großteil des investierten Geldes bleibt im NVIDIA-Ökosystem, da die Rechenzentren, die OpenAI mit dieser Summe bauen will, fast ausschließlich mit NVIDIA-Hardware ausgestattet werden. CEO Jensen Huang erklärte bereits in der Telefonkonferenz zu den Q2-Ergebnissen, dass bei den Kosten für ein Rechenzentrum mit einem Gigawatt Leistung rund 35 von insgesamt 50 Milliarden US-Dollar allein auf NVIDIA-Komponenten entfallen.

Wer­bung

Doch NVIDIA liefert nicht nur die Grafikprozessoren, sondern gleich komplette Systeme. Wer Geschwindigkeit braucht, kommt laut Experten an den schlüsselfertigen Lösungen kaum vorbei, auch wenn große Player wie Meta oder Alphabet teilweise eigene Racks entwickeln.

Technologieentwicklung im Rekordtempo

Ein entscheidender Vorteil für NVIDIA ist die geschlossene technologische Kette. GPUs, eigene CPUs, schnelle NVLink-Verbindungen, skalierbare NVL72-Systeme und Netzwerk-Technologien wie Infiniband oder Ethernet: Damit kann das Unternehmen laut dem Onlinemagazin golem nahezu ein komplettes Rechenzentrum aus eigener Hand bestücken.

Mit der kommenden "Vera Rubin"-Generation sollen laut Unternehmensangaben bis zu 144 GPUs vernetzt werden - doppelt so viele wie bisher. NVIDIA entwickelt mit einer Geschwindigkeit, die Wettbewerber kaum mithalten lässt. Das 100-Milliarden-Investment werten Experten daher nicht nur als Finanzspritze für OpenAI, sondern auch als strategisches Instrument, um die eigene Marktdominanz abzusichern.

Wer­bung

NVIDIAs Position im KI-Markt: Wachsen trotz geopolitischer Hürden

Während OpenAI zeitweise eigene Hardwarepläne verfolgte und sogar über Halbleiterfabriken nachdachte, sorgt NVIDIA mit seiner Investition laut golem dafür, dass die Partnerschaft bestehen bleibt. Damit kompensiere das Unternehmen auch die Unsicherheit rund um den chinesischen Markt, der aufgrund politischer Beschränkungen womöglich zunehmend wegbrechen könnte. Experten sehen in der Strategie einen klaren Machtausbau.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen