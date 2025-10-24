DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,70 -0,4%Gold4.092 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus
Top News
Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX dürfte Freitagshandel im Plus beginnen
Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Lieferungen verschoben

Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose

24.10.25 08:23 Uhr
NASDAQ-Titel Super Micro Computer-Aktie knickt ein: Umsatzwarnung belastet - Können neue Design-Wins die Wende bringen? | finanzen.net

Der US-Serverhersteller Super Micro Computer hat die Anleger mit überraschend schwachen Einblicken in das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 verunsichert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
41,80 EUR 0,54 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Super Micro Computer korrigiert Umsatzprognose nach unten
• Großaufträge verzögern sich ins nächste Quartal
• Design-Wins sollen frische Umsätze bringen

Wer­bung

Super Micro Computer hat am Donnerstag vorläufige Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 bekanntgegeben und dabei die Umsatzprognose für das laufende Jahresviertel deutlich gesenkt. Als Begründung verwies das Unternehmen auf verschobene Lieferungen von KI-Großkunden.

Super Micro mit unerwarteter Umsatzkorrektur

Super Micro teilte mit, dass der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 voraussichtlich rund 5 Milliarden US-Dollar betragen werde - deutlich weniger als die bislang prognostizierten 6 bis 7 Milliarden US-Dollar. Als Hauptgrund nannte das Unternehmen Verzögerungen bei der Auslieferung mehrerer Großaufträge, die nun in das zweite Quartal verschoben werden sollen. Diese Zahlen seien jedoch vorläufig und könnten sich noch ändern, betonte das Management in der offiziellen Mitteilung. Die endgültigen Zahlen wird Super Micro am 4. November vorlegen.

Für ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren als einer der größten Profiteure des weltweiten Nachfragebooms nach KI-Servern galt, ist die Revision ein Warnsignal. Noch im Sommer hatte Super Micro in Aussicht gestellt, den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 auf mindestens 33 Milliarden US-Dollar zu steigern - ein ehrgeiziges Ziel, das angesichts der jüngsten Entwicklung nun etwas ambitionierter wirkt.

Wer­bung

Anleger schicken Super Micro-Aktie abwärts

An der Börse reagierten Anleger auf die neue Umsatzprognose mit deutlicher Skepsis: So verlor die Super-Micro-Aktie am Donnerstag im NASDAQ-Handel letztlich 8,72 Prozent auf 47,92 US-Dollar. Nachbörslich konnte sich das Papier jedoch wieder fangen und gewann 1,19 Prozent auf 48,49 US-Dollar.
Laut einem Bericht von "Reuters" fiel die Aktie insbesondere deshalb so kräftig, weil der Rückgang der Umsatzerwartung weit über das übliche saisonale Maß hinausgegangen sei.

Auch das Anlegervertrauen, das nach dem schwachen vierten Quartal 2025 bereits angeschlagen war, dürfte durch die neue Prognose weiter leiden. Damals hatte Super Micro einen Umsatz von 5,76 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von lediglich 0,41 US-Dollar gemeldet - beides unter den Erwartungen der Analysten.

Design-Wins als Hoffnungsschimmer

Trotz der kurzfristigen Umsatzschwäche zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. So meldete Super Micro für das laufende Quartal neue Design-Wins im Umfang von mehr 12 Milliarden US-Dollar, die in den kommenden Monaten in konkrete Aufträge übergehen sollen. Diese Vereinbarungen betreffen vor allem Systeme für Rechenzentren, die auf Hochleistungsrechner und KI-Anwendungen spezialisiert sind. Das Management wertet diese Aufträge als Beleg für die weiterhin robuste Nachfrage im Bereich künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastruktur.

Wer­bung

CEO Charles Liang betonte, das Unternehmen sei bestens positioniert, um die Anforderungen der nächsten Generation von KI- und Cloud-Workloads zu bedienen - und sehe die Umsatzverschiebungen im ersten Quartal lediglich als temporäres Phänomen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen