DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -3,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.123 ±0,0%Euro1,1753 ±-0,0%Öl64,65 +0,4%Gold4.958 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Schwarze Schwäne, KGV & Co.: Diese Signale deuten darauf hin, dass aus der Korrektur ein Crash werden könnte Schwarze Schwäne, KGV & Co.: Diese Signale deuten darauf hin, dass aus der Korrektur ein Crash werden könnte
Webinar: Start 2026 - die Bulle-und-Bär-Strategie im neuen Jahr Webinar: Start 2026 - die Bulle-und-Bär-Strategie im neuen Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Pressestimme: 'Volksstimme' zu den erhöhten Pflegekosten

23.01.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu den erhöhten Pflegekosten:

Die Eigenanteile für einen Heimplatz haben sich bundesweit in den vergangenen Jahren zu einem echten Armutsrisiko entwickelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand ein Leben lang gearbeitet hat. Wer plötzlich auf Pflege angewiesen ist, muss zahlen - egal, ob selbst verschuldet oder nicht. Der Staat hilft erst, wenn sämtliche Ersparnisse bis auf ein Schonvermögen von 10.000 Euro aufgebraucht sind, auch das mühsam geschaffene Eigenheim kann darüber verloren gehen. Gerecht ist das nicht, und es ist überflüssig zu sagen, dass es Reformen braucht. Eine Kommission der Koalition im Bund hat im Herbst nur vage Vorschläge vorgelegt. Sicher ist: Lösungen müssen angesichts der demografischen Lage mit immer mehr Älteren mehrere Ansätze verfolgen: Gerecht wäre sicher, das Schonvermögen nach einem langen Berufsleben deutlich zu erhöhen. Eine Vollversicherung ist eher unrealistisch. Sie würde die Lohnnebenkosten deutlich erhöhen und könnte dennoch kaum für volle Kostendeckung garantieren./yyzz/DP/mis