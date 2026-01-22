DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -3,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.123 ±0,0%Euro1,1753 ±-0,0%Öl64,59 +0,3%Gold4.962 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Schwarze Schwäne, KGV & Co.: Diese Signale deuten darauf hin, dass aus der Korrektur ein Crash werden könnte Schwarze Schwäne, KGV & Co.: Diese Signale deuten darauf hin, dass aus der Korrektur ein Crash werden könnte
Webinar: Start 2026 - die Bulle-und-Bär-Strategie im neuen Jahr Webinar: Start 2026 - die Bulle-und-Bär-Strategie im neuen Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Pressestimme: 'Südkurier' zu Ukraine

23.01.26 05:34 Uhr

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Ukraine:

Wolodymyr Selenskyj kann mit seinen Freunden in Europa nicht zufrieden sein. Diese sind oft nur rhetorisch bei der Sache, wenn es um die Hilfe für das von Russland terrorisierte Land geht. So bewegen sie nichts. Die Europäer überlassen Donald Trump das Feld (...) Der indes vertritt nur seine eigenen Interessen und nicht die Werte, für die die Ukrainer seit fast vier Jahren kämpfen. Statt seine windige Deal-Diplomatie passiv hinzunehmen, müssten sich Europa und Brüssel aktiv einschalten. Das heißt: Die erfolgreiche finanzielle Stabilisierung der Ukraine um eine größere Waffenhilfe ergänzen und Russland von Geldströmen abschneiden, die ihm durch Öl und Gas zufließen. Moskaus Kriegskasse ist stark gebeutelt, doch es braucht den Willen, mehr zu tun. Das zeigen die Franzosen, die einen Tanker von Wladimir Putins Schattenflotte aufgebracht haben. Ein guter Anfang, dem mehr folgen muss./yyzz/DP/mis