Pressestimme: 'Die Glocke' zu Merz-Rede in Davos

23.01.26 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Merz-Rede in Davos:

Im Umgang mit dem mächtigsten, unter Präsident Trump aber zunehmend unzuverlässigen Partner USA sind die Europäer gut beraten, mit klarem Kalkül vorzugehen. Sie müssen ein Auskommen mit den USA finden - auf deren militärische Unterstützung sie weiter angewiesen sind -, ohne sich selbst zu verleugnen. Es ist ein Spagat, der gelingen kann. Dafür sollten die Europäer zum einen Trump und seinem Umfeld den Wert von Allianzen wie der Nato immer wieder vor Augen halten und entsprechende Beiträge leisten - wie etwa das geplante stärkere Engagement in der Arktis. Zum anderen gilt es, dem Mann im Weißen Haus entschieden entgegenzutreten, wenn er mal wieder höhere Zölle als Druckmittel einsetzt. Die zuletzt angedrohten Zollerhöhungen hat Trump auch deshalb zurückgezogen, weil die EU-Staaten eine entschlossene Reaktion ankündigten und harte Gegenmaßnahmen ("Handels-Bazooka") ins Schaufenster stellten./yyzz/DP/mis