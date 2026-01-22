DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -3,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.123 ±0,0%Euro1,1753 ±-0,0%Öl64,59 +0,3%Gold4.962 +0,5%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trumps Einlenken

23.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trumps Einlenken:

Im Streit um das "Stück Eis" hat Donald Trump eine Wende hingelegt, mit der er sich selbst übertraf. (.) Trotzdem können die Europäer sich nun nicht entspannt zurücklehnen und Entwarnung geben. (...) Nach einem Trump-Tweet ist vor dem nächsten unberechenbaren Trump-Tweet, und auch Putin bleibt Putin. In der brutalen Welt der Großmachtpolitik können sich nur die Starken behaupten und ihr Selbstbestimmungsrecht verteidigen. Der Kanzler hat in Davos abermals aufgelistet, was Europa tun muss, um die dafür nötige militärische und wirtschaftliche Kraft zu erlangen. Das ist schon lange bekannt. Und doch handeln die Europäer noch viel zu oft nicht danach, wie jetzt auch wieder das Europäische Parlament. Nicht nur Trump ist zu Entscheidungen fähig, die nicht im Interesse seines Landes und der noch freien Welt sind./yyzz/DP/mis