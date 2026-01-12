Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 zeigt sich aktuell schwächer.

Am Dienstag verliert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,35 Prozent auf 6.952,91 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 56,039 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,030 Prozent stärker bei 6.979,36 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.977,27 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.945,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.985,83 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 6.827,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.654,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.836,22 Punkten.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 15,84 Prozent auf 39,20 USD), Intel (+ 7,75 Prozent auf 47,48 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,39 Prozent auf 220,96 USD), Estée Lauder Companies (+ 4,91 Prozent auf 118,57 USD) und APA (+ 4,65 Prozent auf 26,08 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Salesforce (-6,53 Prozent auf 242,45 USD), Super Micro Computer (-5,88 Prozent auf 28,35 USD), Adobe (-5,56 Prozent auf 309,43 USD), Royal Caribbean Cruises (-4,73 Prozent auf 286,90 USD) und Robert Half (-4,20 Prozent auf 27,84 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 20.729.185 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3,852 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 10,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Lyondellbasell Industries-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net