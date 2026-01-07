S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Rentables Super Micro Computer-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Super Micro Computer-Aktie bei 3,19 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 313,676 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.01.2026 9.413,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 841,34 Prozent vermehrt.

Super Micro Computer wurde am Markt mit 18,20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net