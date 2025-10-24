DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.239 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.111 -0,4%
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel schiebt sich am Abend vor

24.10.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 38,35 USD zu.

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 38,35 USD. Kurzfristig markierte die Intel-Aktie bei 41,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 37.039.050 Intel-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 41,12 USD. 7,22 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,94 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 28,50 USD.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.01.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,210 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
16:51Intel VerkaufenDZ BANK
11:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:46Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:46Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16:51Intel VerkaufenDZ BANK
11:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

