Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Performance im Fokus

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Toncoin verlieren können.

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 285,06 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 24.10.2025 gerechnet (2,167 USD), wäre das Investment nun 617,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,22 Prozent.

Am 10.10.2025 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,060 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 6,899 USD und wurde am 04.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net