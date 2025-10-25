Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Frühes Investment

Das wäre der Verlust bei einer frühen Hedera-Investition gewesen.

Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 25.587,10 Hedera in seinem Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1707 USD), wäre das Investment nun 4.367,02 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,33 Prozent.

Am 04.11.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net