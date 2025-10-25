DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin95.880 +0,4%Euro1,1624 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Frühes Investment

Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

25.10.25 19:43 Uhr
Das wäre der Verlust bei einer frühen Hedera-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,1724 USD 0,0017 USD 0,99%
Charts|News

Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 25.587,10 Hedera in seinem Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1707 USD), wäre das Investment nun 4.367,02 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,33 Prozent.

Am 04.11.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com