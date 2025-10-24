Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester
Der Dow Jones verbuchte am Freitag Zuwächse.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1,01 Prozent auf 47.207,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,935 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,461 Prozent schwächer bei 46.519,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 46.734,61 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 46.811,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.326,73 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,93 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.09.2025, stand der Dow Jones bei 46.121,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44.693,91 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2024, stand der Dow Jones bei 42.374,36 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.326,73 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Dow Jones-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 7,88 Prozent auf 307,46 USD), Goldman Sachs (+ 4,41 Prozent auf 783,88 USD), NVIDIA (+ 2,25) Prozent auf 186,26 USD), JPMorgan Chase (+ 2,00 Prozent auf 300,44 USD) und Boeing (+ 1,64 Prozent auf 221,35 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Honeywell (-2,05 Prozent auf 216,14 USD), 3M (-1,81 Prozent auf 168,50 USD), Walt Disney (-1,19 Prozent auf 111,68 USD), Johnson Johnson (-1,08 Prozent auf 190,40 USD) und Nike (-0,82 Prozent auf 69,11 USD).
Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 31.631.824 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,773 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,13 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere 3M News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen