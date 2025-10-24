Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones verbuchte am Freitag Zuwächse.

Am Freitag stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1,01 Prozent auf 47.207,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,935 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,461 Prozent schwächer bei 46.519,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 46.734,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 46.811,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.326,73 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,93 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.09.2025, stand der Dow Jones bei 46.121,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44.693,91 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2024, stand der Dow Jones bei 42.374,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.326,73 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 7,88 Prozent auf 307,46 USD), Goldman Sachs (+ 4,41 Prozent auf 783,88 USD), NVIDIA (+ 2,25) Prozent auf 186,26 USD), JPMorgan Chase (+ 2,00 Prozent auf 300,44 USD) und Boeing (+ 1,64 Prozent auf 221,35 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Honeywell (-2,05 Prozent auf 216,14 USD), 3M (-1,81 Prozent auf 168,50 USD), Walt Disney (-1,19 Prozent auf 111,68 USD), Johnson Johnson (-1,08 Prozent auf 190,40 USD) und Nike (-0,82 Prozent auf 69,11 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 31.631.824 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,773 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,13 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net