Aktien Frankfurt: US-Inflationsdaten lassen Dax ins Plus drehen

24.10.25 14:47 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank weniger stark als erwartet gestiegenen Verbraucherpreisen in den USA hat der DAX am Freitagnachmittag ins Plus gedreht. Die Kursgewinne waren aber überschaubar, der deutsche Leitindex legte zuletzt um 0,2 Prozent auf 24.260 Punkte zu.

Damit hat die jüngste Handelsspanne weiter Bestand, sie reicht von etwa 24.000 bis 24.400 Zählern. Vor einer Woche war der Leitindex kurzzeitig aus diesem Band herausgefallen, belastet von Problemen bei zwei Regionalbanken in den USA. Die Bilanz dieser Börsenwoche nimmt sich mit einem Plus des Dax von knapp zwei Prozent ansehnlich aus.

Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne lag am Freitagnachmittag mit 0,2 Prozent im Plus bei 30.058 Zählern leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Der Aktienkurs von Infineon stieg um 1,7 Prozent. Die Papiere profitierten von überraschend starken Geschäftszahlen von Intel am Vorabend. Mit Aixtron (AIXTRON SE), Elmos (Elmos Semiconductor) Semiconductor und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) legten weitere Branchentitel zu.

Hensoldt (HENSOLDT) stiegen um 1,7 Prozent. Am Vorabend hatte das Rüstungsunternehmen von steigenden Aufträgen berichtet. Auch Rheinmetall-Aktien legten zu.

Aktien von Siltronic gewannen an der Spitze des SDAX der kleineren Börsentitel 5,7 Prozent. Ein japanischer Wettbewerber hatte von einer starken Nachfrage nach Chip-Wafern im Halbleitermarkt gesprochen.

Papiere von Nordex verloren 1,5 Prozent. Die Investmentbank Oddo BHF hatte die Kaufempfehlungen für die Aktien des Windturbinenherstellers gestrichen./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

