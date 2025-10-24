Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Die Aktie von Beyond Meat hat zuletzt massive Schwankungen gezeigt - von rasantem Anstieg bis hin zu abrupten Verlusten. Auch zum Wochenausklang ist keine Beruhigung in Sicht.
Die Aktie von Beyond Meat dürfte ihre Achterbahnfahrt auch am Freitag weiter fortsetzen: Nachdem der Anteilsschein am Donnerstag an der NASDAQ 20,67 Prozent auf 2,84 US-Dollar verloren hat, sind nun wieder deutliche Kursgewinne zu sehen: So legt die Beyond Meat-Aktie im vorbörslichen Handel am Freitag zeitweise um 9,51 Prozent auf 3,11 US-Dollar zu.
Anleger, die den Anteilsschein im Depot haben, brauchen somit auch weiterhin starke Nerven, können sich aber auch über kräftige Gewinne freuen: So legte das Papier in den letzten fünf Handelstagen trotz der extremen Schwankungen um 446,15 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Fleischersatzherstellers jedoch dennoch 24,47 Prozent an Wert verloren.
Das steckt hinter der extremen Volatilität bei der Beyond Meat-Aktie
Hauptursache für die heftigen Kurssprünge sind vor allem zwei zentrale Faktoren: Zum einen eine extrem hohe Leerverkaufsquote ("Short Interest") der Aktie - "WRAL News" zufolge waren zeitweise rund 109 Prozent des frei handelbaren Aktienbestands leerverkauft - und zum anderen eine starke Mobilisierung von Kleinanlegern im Internet, die die Aktie im Stil früherer Meme-Stocks befeuerten.
Darüber hinaus beeinflussten aber auch Meldungen über strategische Kooperationen - beispielsweise mit Walmart - sowie operative Restrukturierungen, etwa eine große Umwandlung von Schulden in Eigenkapital, den Kurs zeitweise kräftig.
Fundamentale Schwächen bestehen fort
Das Geschäftsmodell von Beyond Meat bleibt indes weiterhin von deutlichen Problemen geprägt. Der Sektor für pflanzliche Fleischalternativen zeigt eine schwache Nachfrage, Margendruck und Wettbewerbsintensität. Zudem ist die Bilanz des US-Konzerns belastet: Hohe Schulden sowie ein negativer operativer Cashflow lassen wenig Spielraum für Optimismus. Ob sich hier im abgeschlossenen dritten Quartal eine Besserung gezeigt hat, wird das Unternehmen am 4. November berichten.
Analysten blicken dementsprechend skeptisch auf die Beyond Meat-Aktie: Von acht bei "TipRanks" erfassten Analysten empfehlen fünf, das Papier zu verkaufen. Drei weitere Experten haben eine "Halten"-Empfehlung ausgesprochen, zum Kauf rät derzeit jedoch niemand. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,20 US-Dollar und damit unter dem Schlusskurs vom Donnerstag bei 2,84 US-Dollar.
