Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 15,6 Prozent auf 3,02 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 15,6 Prozent auf 3,02 USD ab. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.271.778 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 7,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 154,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,50 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 83,44 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

