DAX24.173 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.881 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

23.10.25 16:08 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 15,6 Prozent auf 3,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,66 EUR -0,36 EUR -11,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 15,6 Prozent auf 3,02 USD ab. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,77 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.271.778 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 7,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 154,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,50 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 83,44 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität

Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beyond Meat

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen