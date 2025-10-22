Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochabend stark gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 14,9 Prozent auf 4,16 USD.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 14,9 Prozent auf 4,16 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 317.349.265 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 84,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2025 (0,50 USD). Abschläge von 87,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74,96 Mio. USD – eine Minderung von 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,19 Mio. USD eingefahren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,918 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität

Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt

Beyond Meat-Aktie nahezu halbiert: Schuldenumbau schlägt Anleger in die Flucht