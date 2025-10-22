DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.608 -1,1%Euro1,1615 ±0,0%Öl64,35 +4,4%Gold4.109 +0,4%
Zahlen voraus

Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

22.10.25 23:25 Uhr
Nokia präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
4,69 EUR -0,11 EUR -2,23%
Nokia wird am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

21 Analysten schätzen, dass Nokia für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 23 Analysten von einem Zuwachs von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,64 Milliarden EUR gegenüber 4,33 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,258 EUR im Vergleich zu 0,230 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 19,70 Milliarden EUR, gegenüber 19,22 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
29.07.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Nokia NeutralUBS AG
24.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
23.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
25.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
03.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
24.04.2025Nokia UnderweightBarclays Capital

