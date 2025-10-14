DAX24.187 -0,8%Est505.527 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1558 -0,1%Öl62,05 -2,1%Gold4.140 +0,7%
Starkes Ergebnis

Ericsson-Aktie mit Kurssprung nach Zahlen - auch Nokia stark

14.10.25 09:53 Uhr
Ericsson-Aktie klettert nach starken Zahlen - Anleger reagieren positiv und ziehen Nokia mit | finanzen.net

Aktien von Ericsson haben nach Zahlen zum dritten Quartal einen Kurssprung vollzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
8,02 EUR 0,96 EUR 13,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
4,45 EUR -0,06 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt gewann der Wert im frühen Handel am Dienstag knapp 13 Prozent.

Die Ericsson-Aktie kletterte damit nach einem eher wechselhaften Kursverlauf in diesem Jahr auf den höchsten Stand seit Februar. Die Papiere des Konkurrenten Nokia stiegen angesichts der Vorgaben um 2,2 Prozent.

Die Analysten von JPMorgan begründeten den starken Anstieg mit der deutlich besser als erwarteten Margenentwicklung. Dazu habe besonders der Bereich CSS (Cloud, Software and Services) beigetragen.

Auch Kostenverbesserungen hätten sich günstig ausgewirkt. Zudem kündigte das Unternehmen höhere Dividenden und Aktienrückkäufe an.

/mf/zb

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Bildquellen: JOSEP LAGO/AFP/Getty Images, Jari J / Shutterstock.com

