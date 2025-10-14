Starkes Ergebnis

Aktien von Ericsson haben nach Zahlen zum dritten Quartal einen Kurssprung vollzogen.

Zuletzt gewann der Wert im frühen Handel am Dienstag knapp 13 Prozent.

Die Ericsson-Aktie kletterte damit nach einem eher wechselhaften Kursverlauf in diesem Jahr auf den höchsten Stand seit Februar. Die Papiere des Konkurrenten Nokia stiegen angesichts der Vorgaben um 2,2 Prozent.

Die Analysten von JPMorgan begründeten den starken Anstieg mit der deutlich besser als erwarteten Margenentwicklung. Dazu habe besonders der Bereich CSS (Cloud, Software and Services) beigetragen.

Auch Kostenverbesserungen hätten sich günstig ausgewirkt. Zudem kündigte das Unternehmen höhere Dividenden und Aktienrückkäufe an.

