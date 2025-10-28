DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.821 +0,8%Bitcoin99.021 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl64,49 -1,9%Gold3.966 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Nordex A0D655 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nokia haussieren nach Nvidia-Einstieg

28.10.25 18:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
66,92 EUR -2,45 EUR -3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
226,40 EUR -2,50 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
40,24 EUR 0,45 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
11,98 EUR 0,48 EUR 4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hypoport SE
133,40 EUR -7,60 EUR -5,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
6,78 EUR 1,37 EUR 25,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
26,78 EUR 3,32 EUR 14,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
98,87 CHF -4,29 CHF -4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
7,98 EUR -1,22 EUR -13,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schaeffler AG
6,91 EUR 0,41 EUR 6,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
56,40 EUR -3,10 EUR -5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
77,48 EUR -2,54 EUR -3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag wenig verändert den Handel beendet. Der DAX schloss 0,1 Prozent tiefer bei 24.279 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gab ebenfalls minimal nach. Deutlich mehr Musik als bei den Indizes gab es bei Einzelaktien, wozu vornehmlich die Berichtssaison beitrug. Der Euro zeigt sich mit 1,1662 Dollar gut behauptet, am Anleihemarkt tat sich wenig. Beim Gold setzte sich die jüngste Korrektur fort.

Wer­bung

In der Breite dürfte am Markt auch Abwarten das Geschehen dominiert haben, zumal im weiteren Wochenverlauf noch wichtige Ereignisse bevorstehen, die für maßgebliche Impulse sorgen könnten. Allen voran steht am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda, die nach allgemeiner Erwartung eine weitere Zinssenkung bringen dürfte. Am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank, von der unveränderte Zinsen erwartet werden. An diesem Tag könnte außerdem ein Handelsabkommen zwischen den USA und China abgeschlossen und verkündet werden.

Nokia haussieren mit Nvidia-Einstieg

In Helsinki schoss der Kurs von Nokia um knapp 21 Prozent nach oben. Auslöser war die Nachricht, dass Nvidia mit einer Milliarde Dollar bei den Finnen einsteigt.

BNP Paribas fielen an der Pariser Börse um 3,5 Prozent zurück. Trotz einiger positiver Kennzahlen überzeugten die Drittquartalszahlen im Ganzen nicht.

Wer­bung

Um 4,1 Prozent nach unten ging es für die Novartis-Aktie nach Bekanntgabe der Drittquartalszahlen. Novartis verfehlte im Berichtsquartal die Erwartungen der Analysten beim Betriebsergebnis. Der Pharmariese verzeichnete eine Wachstumsdelle, laut Marktteilnehmern ein Hinweis, dass auslaufende Patente Spuren hinterlassen. Nach Einschätzung der Vontobel-Analysten wird der Exklusivitätsverlust für mehrere Spitzenmedikamente den Pharmakonzern auch im vierten Quartal weiter unter Druck setzen.

Die britisch-asiatische Großbank HSBC wartete mit guten Quartalszahlen auf, gestützt laut JP Morgan von höheren Nettozinseinnahmen sowie höheren Gebühreneinnahmen, insbesondere im Bereich Vermögensmanagement. Der Kurs gewann 4,6 Prozent.

Aus dem DAX legte die Deutsche Börse neuen Zahlen vor. Sie fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Das um 4 Prozent besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis sei vor allem auf die unter den Erwartungen ausgefallenen Kosten zurückzuführen, fanden einige Akteure einen Kritikpunkt. Die Aktie verlor 1,7 Prozent.

Wer­bung

Deutsche Post schlossen 1,4 Prozent fester. Für Käufe sorgten hier unerwartet gute Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers UPS. Schlusslicht im DAX waren Symrise mit einem Minus von 4,5 Prozent. Der Duftstoffhersteller kappte nach einem schwachen Umsatzwachstum im dritten Quartal die Erwartungen für 2025 erneut.

Suss enttäuscht erneut

Im TecDAX brachen Suss Microtec um 27,4 Prozent ein nach einer erneut gesenkten Margenprognose. Laut der DZ Bank trifft der Zyklusabschwung den Ausrüster der Chipindustrie stärker als befürchtet. Nicht nur die Gewinnwarnung an sich komme überraschend, sondern vor allem deren Ausmaß, das gravierend sei.

Die Drittquartalszahlen von Siltronic verfehlten die Erwartungen, der Aktienkurs verbilligte sich um 3,4 Prozent. Dass der Wafer-Hersteller zumindest den Ausblick bestätigte, stützte den Kurs nicht.

Der Windanlagenhersteller Nordex erhöhte derweil angesichts einer starken operativen Umsetzung die Gewinnprognose. Der Kurs schoss um 22,9 Prozent nach oben. Für Schaeffler ging es um 6,3 Prozent aufwärts. Der Automobilzulieferer ist nach vorläufigen Quartalszahlen für den freien Cashflow optimistischer geworden.

Hypoport sackten um 8,4 Prozent ab. Der Finanzdienstleister senkte die Prognosen für Umsatz und Rohertrag für das Gesamtjahr 2025. Procredit schlossen 14,0 Prozent im Minus, nachdem die Bank ihren Ausblick für die Eigenkapitalrendite gesenkt hatte.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.704,35 -0,1% +16,6%

Stoxx-50 4.787,16 -0,3% +11,4%

Stoxx-600 575,76 -0,2% +13,7%

XETRA-DAX 24.278,63 -0,1% +22,1%

FTSE-100 London 9.653,82 k.A. +16,0%

CAC-40 Paris 8.216,58 -0,3% +11,6%

AEX Amsterdam 974,60 -0,8% +11,8%

ATHEX-20 Athen 5.052,39 0,0% +41,5%

BEL-20 Bruessel 4.948,49 -0,9% +17,1%

BUX Budapest 106.293,74 +0,9% +32,8%

OMXH-25 Helsinki 5.566,83 +2,4% +25,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.871,08 k.A. +10,4%

OMXC-20 Kopenhagen 1.545,13 -0,7% -26,0%

PSI 20 Lissabon 8.348,77 -0,0% +31,0%

IBEX-35 Madrid 16.087,00 +0,5% +38,0%

FTSE-MIB Mailand 43.128,53 +0,5% +25,5%

OBX Oslo 1.557,57 -0,6% +17,8%

PX Prag 2.352,82 0,0% +33,7%

OMXS-30 Stockholm 2.789,52 -0,3% +12,7%

WIG-20 Warschau 3.041,52 +2,0% +36,0%

ATX Wien 4.682,31 +0,0% +27,8%

SMI Zuerich 12.360,15 -1,3% +8,0%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 19:09 % YTD

EUR/USD 1,1660 +0,1% 1,1650 1,1636 +12,5%

EUR/JPY 177,45 -0,3% 177,96 178,08 +9,2%

EUR/CHF 0,9249 -0,1% 0,9260 0,9263 -1,3%

EUR/GBP 0,8781 +0,5% 0,8733 0,8726 +5,5%

USD/JPY 152,19 -0,4% 152,75 153,05 -2,9%

GBP/USD 1,3278 -0,5% 1,3339 1,3334 +6,6%

USD/CNY 7,0803 -0,1% 7,0869 7,0859 -1,7%

USD/CNH 7,0949 -0,2% 7,1087 7,1085 -3,1%

AUS/USD 0,6586 +0,4% 0,6559 0,6555 +6,0%

Bitcoin/USD 115.548,75 +1,3% 114.089,70 115.746,20 +20,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,10 61,31 -2,0% -1,21 -14,1%

Brent/ICE 64,34 65,62 -2,0% -1,28 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.969,07 3.990,07 -0,5% -21,00 +52,1%

Silber 47,16 46,89 +0,6% 0,27 +62,5%

Platin 1.367,03 1.364,79 +0,2% 2,24 +55,9%

Kupfer 5,17 5,17 0% 0,00 +25,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 13:32 ET (17:32 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

DatumRatingAnalyst
08:01Nokia BuyJefferies & Company Inc.
24.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Nokia NeutralUBS AG
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Nokia BuyJefferies & Company Inc.
24.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Nokia BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nokia OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Nokia NeutralUBS AG
13.10.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Nokia HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Nokia NeutralUBS AG
24.07.2025Nokia Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Nokia SellGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
25.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
03.07.2025Nokia UnderweightBarclays Capital
24.04.2025Nokia UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nokia Oyj (Nokia Corp.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen