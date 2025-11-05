DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 14,28 -0,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.650 -0,8%Euro 1,1511 +0,1%Öl 63,80 +0,4%Gold 4.005 +0,6%
Nokia Aktie

Marktkap. 32,94 Mrd. EUR

KGV 18,76
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

08:01 Uhr
Nokia Overweight
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag könnte für die Aktien wegweisend werden angesichts des KI-Potenzials der Finnen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Management dürfte sowohl die Chancen als auch die Produkte und Kunden näher beleuchten. Im Festnetzbereich gehe es um die Frage der Nachhaltigkeit des zuletzt gesehenen Wachstums./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,95 €		 Abst. Kursziel*:
2,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,35%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:01 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

wikifolio Bestseller wikifolios im Oktober
HSBC Nokia - Totgesagte leben länger
finanzen.net Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro
Dow Jones NVIDIA-Aktie fester: Einstieg mit einer Milliarde Dollar - Nokia springt zweistellig
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nokia haussieren nach Nvidia-Einstieg
Dow Jones Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen
dpa-afx Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein
Benzinga Nokia To Delist From Paris Stock Exchange
MotleyFool Why Did Nokia Stock Soar This Week?
Benzinga What&#39;s Going On With Nokia Stock Wednesday?
Benzinga Nokia Extends Rally In After-Hours Trading, Stock Trends Amid $1 Billion Nvidia Investment Buzz
Benzinga Nvidia, Nokia, Bloom Energy, Visa And Cameco: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Why Nokia Stock Surged Today
MotleyFool Nvidia Just Made a $1 Billion Bet on Nokia. Should Investors Follow Its Lead?
Financial Times Nvidia to invest $1bn in Nokia as chip giant extends deal spree
