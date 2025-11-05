Nokia Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag könnte für die Aktien wegweisend werden angesichts des KI-Potenzials der Finnen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Management dürfte sowohl die Chancen als auch die Produkte und Kunden näher beleuchten. Im Festnetzbereich gehe es um die Frage der Nachhaltigkeit des zuletzt gesehenen Wachstums./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|08:01
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
