DAX aktuell

Der DAX nimmt zum Wochenstart erneut Anlauf auf die 25.000-Punkte-Marke, nachdem ein Ausbruchsversuch in der Vorwoche noch scheiterte.

Der DAX dürfte zum Start in die neue Handelswoche leicht zulegen und damit wieder die psychologisch wichtige 25.000er-Marke ins Visier nehmen.



Wer­bung Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

DAX-Ausbruchsversuch scheiterte in der letzten Woche

Am vergangenen Donnerstag war der DAX bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords gekommen. Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten. Am Freitag verteidigte der DAX immerhin seine 21-Tage-Linie.

KI-Angst bleibt im Fokus

KI-Sorgen bleiben in vielen Branchen heißes Thema. JPMorgan-Stratege Mislav Matejka rät unter den Sektoren mit "KI-Kannibalisierung"zur besonderen Vorsicht bei Software, Dienstleistungen und Medien.

Wer­bung Wer­bung

Fehlende Impulse aus den USA

Im Tech-Bereich zeichnet sich zumindest ein ruhiger Wochenstart ab: Der US-Tech-Index NASDAQ 100 wird feiertagsbedingt nicht berechnet. Hier wird am Montag der Presidents' Day begangen. Von konjunktureller Seite kommen wohl sogar erst am Freitag wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX