Podcast

Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 

29.10.25 15:17 Uhr
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent  | finanzen.net

NVIDA ist fünf Billionen USD wert 

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Nokia, NVIDIA und Beiersdorf. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

