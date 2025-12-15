DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -2,6%Nas23.099 -0,4%Bitcoin73.113 -2,7%Euro1,1749 +0,1%Öl60,44 -1,3%Gold4.311 +0,2%
ROUNDUP: Internet-Ausfall im Bundestag - Ursache offen

15.12.25 20:33 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat vorübergehend mit einem Ausfall des Internets zu kämpfen gehabt. Auch Mails ließen sich am Montag zeitweise nicht mehr verschicken. Am Abend teilte ein Sprecher mit, alle Systeme liefen wieder. Die Ursache des Ausfalls blieb demnach aber weiter unklar. Offen war früheren Angaben zufolge auch, ob es einen Zusammenhang mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) am Nachmittag gebe. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Ausfall berichtet.

An der Ermittlung und Lösung des Problems war den Angaben zufolge auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beteiligt. Die IT-Systeme wurden zunächst herunter- und am späteren Nachmittag wieder hochgefahren.

Der Bundestag war im Mai 2015 Opfer eines Hackerangriffs geworden. Computer in zahlreichen Abgeordnetenbüros wurden mit Spionagesoftware infiziert, darunter auch Rechner im Büro der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Angriff hatte zur Folge, dass das IT-System des Parlaments generalüberholt werden musste.

Fünf Jahre später machte Merkel Russland schwere Vorwürfe und drohte mit Konsequenzen. Mit Blick auf Ermittlungsergebnisse des Generalbundesanwalts sprach sie von "harten Evidenzen" für eine russische Beteiligung./sk/gma/DP/men