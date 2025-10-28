DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.816 +0,8%Bitcoin99.021 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl64,44 -2,0%Gold3.966 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Nordex A0D655 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen

28.10.25 18:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
138,42 EUR 1,00 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28,97 EUR -0,35 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
6,78 EUR 1,38 EUR 25,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
169,00 EUR 4,52 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
188,52 EUR -0,38 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an der Integration von künstlicher Intelligenz in Telekommunikationsnetze, um die Leistung und Effizienz angesichts steigender Arbeitslasten zu erhöhen. Zuvor hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass Nvidia 1 Milliarde US-Dollar in Nokia investieren und durch den Erwerb neu ausgegebener Aktien einen Anteil von 2,9 Prozent an dem finnischen Telekommunikationsausrüster übernehmen wird.

Wer­bung

Die Unternehmen erklärten, dass sie Nvidias AI-RAN-Technologie mit Nokias traditionellen Telekommunikationsnetzwerken kombinieren wollen. Neben Leistungs- und Effizienzverbesserungen sollen diese neuen Netze des Kommunikationsdienstleistern ermöglichen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und 6G-Upgrades der nächsten Generation zu unterstützen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird T-Mobile US mit Nokia und Nvidia zusammenarbeiten, um KI-Netzwerktechnologien zu testen. Die Tests sollen im nächsten Jahr beginnen und werden sich auf die Bestätigung von Leistungs- und Effizienzsteigerungen konzentrieren, so die Unternehmen.

Dell Technologies soll zudem Server für die neuen Netze liefern.

Wer­bung

"AI-RAN wird die Telekommunikation revolutionieren - ein Generationswechsel, der die Vereinigten Staaten in die Lage versetzt, die globale Führung in dieser wichtigen Infrastrukturtechnologie wiederzuerlangen", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang.

"Der nächste Sprung in der Telekommunikation ist nicht nur von 5G zu 6G - es ist eine grundlegende Neugestaltung des Netzes, um KI-gestützte Konnektivität zu liefern", fügte Nokia-CEO Justin Hotard hinzu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 13:23 ET (17:23 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen