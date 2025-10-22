DAX24.265 -0,3%Est505.664 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.381 -0,3%Euro1,1597 -0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.107 -0,4%
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins
Meme-Aktien-Comeback

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

22.10.25 10:08 Uhr
NASDAQ-Titel Beyond Meat-Aktie mit Kursexplosion - Walmart-Deal und Short Squeeze beflügeln | finanzen.net

Die Aktie des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat erlebt dank eines Deals mit Walmart eine historische Kursexplosion.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
4,68 EUR 1,50 EUR 47,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GameStop Corp
19,58 EUR -0,22 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
91,51 EUR -0,50 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Beyond Meat erweitert Produktvertrieb auf über 2.000 Walmart-Filialen in den USA
• Aktie springt hoch durch Kombination aus positiven Nachrichten und Short Squeeze
• Meme-Stock-Community treibt Kurs ähnlich wie bei GameStop 2021 in die Höhe

Wer­bung

Innerhalb von nur wenigen Handelstagen vervielfachte sich der Wert von Beyond Meat, nachdem eine erweiterte Partnerschaft mit Walmart bekannt wurde und Kleinanleger einen massiven Short Squeeze auslösten. Die Aktie hat damit das Penny-Stock-Territorium verlassen und notiert nun wieder über 1 US-Dollar.

Walmart-Deal katapultiert Beyond Meat aus der Krise

Am 21. Oktober 2025 verkündete Beyond Meat eine signifikante Ausweitung seiner Partnerschaft mit dem Einzelhandelsriesen Walmart. Wie Beyond Meat in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden mehrere Produkte des Unternehmens - darunter der neue Beyond Burger 6-Pack, Beyond Chicken Pieces und Beyond Steak Korean BBQ-Style - künftig in mehr als 2.000 Walmart-Filialen landesweit erhältlich sein. Diese Vertriebserweiterung richtet sich gezielt an preisbewusste Verbraucher und hebt die gesundheitlichen Vorteile der Produkte hervor: kein Cholesterin, keine gentechnisch veränderten Organismen und keine Hormone. Statt herkömmlicher Fette setzt das Unternehmen auf Avocadoöl mit einem besseren Fettsäureprofil.

Explosive Kursentwicklung durch Short-Seller-Panik

Der Kursanstieg begann zum Wochenauftakt und intensivierte sich am Folgetag dramatisch: Am Montag ging es bis Handelsende um fulminante 127,70 Prozent nach oben und am Dienstag war sogar ein Kurssprung von 146,26 Prozent auf 3,62 US-Dollar zu sehen. Vorbörslich gewinnt die Beyond Meat-Aktie am Mittwoch dann zeitweise weitere 44,48 Prozent auf 5,23 US-Dollar.

Wer­bung

Besonders bemerkenswert: Die Aktie konnte sich aus dem Penny-Stock-Bereich befreien und überschritt die 1-USD-Marke, nachdem sie in der Vorwoche noch bei lediglich 0,50 US-Dollar gehandelt wurde. Hintergrund des explosiven Anstiegs ist ein klassischer Short Squeeze - mehr als 50 Prozent der frei handelbaren Aktien waren von Leerverkäufern gehalten, die nun gezwungen waren, ihre Positionen einzudecken.

Renaissance der Meme-Aktien-Bewegung

Die jüngste Kursrally zeigt deutliche Parallelen zum GameStop-Phänomen von 2021. Einflussreiche Einzelinvestoren mit großer Social-Media-Reichweite - vergleichbar mit der damaligen "Roaring Kitty"-Figur - haben sich auf Beyond Meat als neues Spekulationsobjekt fokussiert. In Online-Foren wird die Aktie intensiv diskutiert und zum Kauf empfohlen. Diese Dynamik wurde zusätzlich durch eine kürzlich erfolgte Wandelanleihen-Transaktion verstärkt: Beyond Meat hatte Anleihen mit Fälligkeit 2027 durch neue mit Fälligkeit 2030 ersetzt und neue Aktien ausgegeben. Was zunächst als Verwässerungssignal interpretiert wurde, bewerteten viele Marktteilnehmer später als bilanzstabilisierend.

Fundamentale Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz der beeindruckenden Kursgewinne steht Beyond Meat weiterhin vor erheblichen operativen Herausforderungen. Die generelle Nachfrage nach pflanzlichen Fleischalternativen hat in den letzten Jahren nachgelassen, und das Unternehmen musste zuletzt aktiv an seiner Bilanz arbeiten, um eine drohende Insolvenz abzuwenden. Die erweiterte Walmart-Partnerschaft wird von Marktbeobachtern als wichtiger Schritt gewertet, der dem Unternehmen die dringend benötigte Zeit für eine Neuausrichtung oder sogar eine mögliche Übernahme verschaffen könnte. Analysten betonen jedoch, dass der aktuelle Kursanstieg primär spekulativ und weniger fundamental getrieben ist.

Redaktion finanzen.net
In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Beyond Meat

