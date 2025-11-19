DAX 23.432 +1,2%ESt50 5.609 +1,2%MSCI World 4.311 +1,1%Top 10 Crypto 12,00 -3,7%Nas 22.908 +1,5%Bitcoin 77.042 -2,7%Euro 1,1523 -0,2%Öl 64,17 +0,8%Gold 4.082 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
92,80 EUR +5,38 EUR +6,15 %
STU
106,73 USD +6,13 USD +6,09 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 701,71 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

JP Morgan Chase & Co.

Walmart Overweight

15:41 Uhr
Walmart Overweight
Aktie in diesem Artikel
Walmart
92,80 EUR 5,38 EUR 6,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und verwies auf die angehobenen Schätzungen. Die bisherigen Markterwartungen für das vierte Quartal lägen nun am oberen Ende der neuen Prognosespanne. Er sah zudem alles in allem auch ein paar Kritikpunkte im Zahlenwerk und verwies darauf, dass die Trendwende der Marge weiterhin ausstehe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Overweight

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 128,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 100,61		 Abst. Kursziel*:
27,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 106,73		 Abst. Kursziel aktuell:
19,93%
Analyst Name:
Christopher Horvers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 120,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

15:41 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:41 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

dpa-afx Starke Bilanz Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
dpa-afx ROUNDUP: Walmart hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an
finanzen.net Walmart Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Walmart ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Walmart nach Zahlen auf 'Overweight'
finanzen.net Zuversicht in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel im Plus
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Kursabschlägen
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht
MarketWatch Walmart sales keep climbing, and it’s more than just the wealthy looking for bargains
Business Times Walmart jumps to Nasdaq in biggest exchange transfer on record
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Walmart (WMT) Q3 Earnings
Benzinga Walmart Q3 Earnings: High &amp; Middle Income Consumers Benefit, Inflation In 1% Range, Raises Outlook
Zacks Walmart (WMT) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Intuitive Surgical, Lam Research and BV Financial
Financial Times Walmart ditches NYSE for Nasdaq after 55 years
Financial Times Walmart ditches NYSE for Nasdaq after 55 years
RSS Feed
Walmart zu myNews hinzufügen