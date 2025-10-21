DAX24.326 +0,3%Est505.697 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -4,5%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.520 -1,6%Euro1,1606 -0,4%Öl61,36 +0,7%Gold4.226 -3,0%
Spekulation oder Neuanfang?

Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität

21.10.25 14:08 Uhr
Beyond Meat-Aktie im Ausnahmezustand: Heftige Kurssprünge und extreme Schwankungen | finanzen.net

Die Aktie von Beyond Meat erlebt momentan extreme Kursschwankungen - an einem Tag fällt sie extrem tief, am nächsten springt sie plötzlich um über 100 Prozent an.

• Umwandlung von Wandelanleihen und Ausgabe neuer Aktien führte zu starker Kapitalverwässerung
• Zum Wochenauftakt stieg die Aktie um über 100 Prozent, getrieben durch Leerverkäufer-Eindeckungen
• Analysten warnen vor strukturellen Problemen

Schrumpfende Bewertung - Krise

Beyond Meat, einst gefeierter Vorreiter pflanzlicher Fleischersatzprodukte, durchlebt eine schwere Krise. Der Aktienkurs hat im bisherigen Jahresverlauf an der NASDAQ bereits über 60 Prozent an Wert verloren. Das üppige Wachstum der Anfangsjahre konnte nicht nachhaltig aufrechterhalten werden - insbesondere sinkende Umsätze, starke Konkurrenz und Kostenprobleme lasten auf dem Unternehmen.

Kapitalmaßnahmen und Verwässerung belasten

Die jüngsten Kursstürze lassen sich vor allem auf drastische Kapitalmaßnahmen zurückführen. Beyond Meat wandelte Wandelanleihen im Umfang von rund 1,1 Milliarden US-Dollar in neue Anleihen und über 316 Millionen neue Aktien um, wodurch sich die Zahl der ausstehenden Aktien praktisch verfünffachte. Diese Maßnahme führte zu starker Verwässerung und weckte Befürchtungen unter Altaktionären. Zusätzlich droht kurz nach Ablauf der Sperrfristen ein Marktdruck durch mögliche Verkäufe dieser Aktien.

Kurzfristige Rally durch Short Squeeze

Trotz massiver Probleme schoss der Kurs jüngst aber wieder deutlich nach oben: Am Montag ging es bis Handelsende um fulminante 127,70 Prozent nach oben auf 1,47 US-Dollar - ein klassischer Short Squeeze als Leerverkäufer gezwungen waren, Positionen einzuplanen. Auch für den heutigen Dienstag deutet sich vorbörslich ein Kurssprung von 38,78 Prozent auf 2,03 US-Dollar an.

Fintel zufolge werden derzeit mehr als 62,5 Prozent der ausgegebenen Aktien leerverkauft, was den Boden für eine solche Bewegung legt. Diese Dynamik wird damit nicht durch fundamentale Nachrichten ausgelöst, sondern ist weitgehend technischer Natur.

Hoffnung oder Risiko?

Analysten bleiben überwiegend skeptisch. Für 2025 prognostizieren viele einen Verlust. Die aktuellen Ausschläge am Markt werden mehr als Spekulation denn als fundamentale Erholung interpretiert - die strukturellen Herausforderungen des Unternehmens bestehen weiter.

Für Investoren heißt es Vorsicht: Der starke Anstieg bietet kurzfristige Chancen, doch die Risiken durch Verwässerung und schwaches Geschäft bleiben hoch.

Redaktion finanzen.net

