Wachstumsaussichten

Nach einem deutlichen Kursrückgang zeigt die Novo Nordisk-Aktie wieder Aufwärtsdynamik. Analysten, darunter Bernstein Research, sehen weiterhin Potenzial für eine Erholung.

• Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Kursrutsch

• Bernstein Research stuft Novo Nordisk mit "Outperform" ein

• Analysten sehen Potenzial für weiteres Wachstum



Novo Nordisk-Aktie: Erholung nach Trump-Aussagen

Die Aktie von Novo Nordisk zeigte am Vortag eine kräftige Erholung, nachdem sie in der vergangenen Woche aufgrund von Forderungen des US-Präsidenten nach drastischen Preissenkungen für das Medikament Ozempic unter Druck geraten war. Trump hatte eine drastische Reduzierung des Preises um 85 Prozent gefordert, was zu einem erheblichen Kursrückgang führte. Am Montag folgte in Kopenhagen dann allerdings die Erholung, das Papier verteuerte sich bis Handelsende schlussendlich um stolze 5,01 Prozent auf 359,80 DKK. Am Dienstag verliert die Novo-Nordisk-Aktie an der Heimatbörse zeitweise 0,51 Prozentn auf 357,82 DKK.

Analystenempfehlungen stärken Vertrauen in Novo Nordisk

So zeigten sich auch Experten zuletzt wieder vorsichtig optimistisch. Das US-Analysehaus Bernstein Research etwa hat die Novo Nordisk-Aktie jüngst mit "Outperform" und einem Kursziel von 540 DKK eingestuft. Diese Empfehlung basiert auf der soliden Marktstellung des Unternehmens und den positiven Aussichten im Bereich der Diabetes- und Adipositasbehandlungen. Analysten heben hervor, dass Novo Nordisk gut positioniert sei, um von der steigenden Nachfrage nach innovativen Therapien zu profitieren.

Unsicherheit vs. Attraktivität

Trotz kurzfristiger Schwankungen bleibt Novo Nordisk ein attraktiver Titel für langfristig orientierte Anleger. Die zurückhaltend positiven Analystenbewertungen und die starke Marktstellung des Unternehmens unterstreichen das Potenzial der Aktie. Investoren sollten jedoch die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen, um von möglichen Kurssteigerungen zu profitieren.

Zwar beträgt der Verlust seit Jahresbeginn noch immer etwas mehr als 42 Prozent, dennoch hat sich die Novo Nordisk-Aktie von ihrem 52-Wochentief bei 287,60 DKK immerhin wieder um fast 20 Prozent erholt.

