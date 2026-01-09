DAX 25.377 +0,5%ESt50 5.999 +0,0%MSCI World 4.515 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.676 -0,6%Euro 1,1683 +0,4%Öl 62,97 -0,1%Gold 4.583 +1,6%
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Machtkampf in Washington: Fed-Chef Powell wehrt sich gegen Trumps "Einschüchterung" Machtkampf in Washington: Fed-Chef Powell wehrt sich gegen Trumps "Einschüchterung"
BYD-Aktie gefragt: E-Autobauer hat wohl neue Submarke für Fahrdienste gegründet BYD-Aktie gefragt: E-Autobauer hat wohl neue Submarke für Fahrdienste gegründet
Novo Nordisk Aktie

51,53 EUR +0,71 EUR +1,40 %
STU
48,05 CHF +0,89 CHF +1,88 %
BRX
Marktkap. 226,83 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novo Nordisk Buy

10:41 Uhr
Novo Nordisk
51,53 EUR 0,71 EUR 1,40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Luisa Hector liegt mit ihren Schätzungen für 2030 bei den Dänen am weitesten über dem Konsens. Dies schrieb sie am Freitagabend in ihrem Kommentar zur Pharmabranche. Novo spiele im "Kampf der Pillen" nun mit seinem Abnehmmittel Wegovy auch in oraler Darreichungsform mit. Die Direktwerbung bei Konsumenten könne losgehen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
400,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
380,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

10:41 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Fokus auf Kerngeschäft Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick
HSBC NOVO NORDISK - Doppelboden gewinnt an Konturen
Dow Jones Amazon- und Novo Nordisk-Aktien im Blick: Amazon Pharmacy nimmt Wegovy-Pille ins Sortiment auf
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
wikifolio Abnehmpillen-Hoffnungsschimmer bei Novo Nordisk
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
TraderFox Novo Nordisk: Warum die FDA-Genehmigung der Wegovy-Pille der Startschuss für die Aktie ist!
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie profitiert weiter kräftig von breiter Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille in USA
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
FOX Business Novo Nordisk executive reports high interest for once-daily, oral weight-loss pill
Zacks Novo Nordisk (NVO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Benzinga Chevron, Nvidia, Novo Nordisk, Zeta Global And Exxon Mobil: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Financial Times Novo Nordisk launches US price war over weight-loss pills
MotleyFool 2 Tailwinds Behind Novo Nordisk Stock Heading Into 2026
Zacks Why Novo Nordisk (NVO) Outpaced the Stock Market Today
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Dropped on Monday
Benzinga Novo Nordisk Halves Wegovy Prices In China Ahead Of Generic Threat
