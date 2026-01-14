DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,98 +1,5%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Profil

Novo Nordisk Aktie

49,64 EUR -0,99 EUR -1,96 %
STU
46,49 CHF -0,43 CHF -0,92 %
BRX
Marktkap. 227,95 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

08:46 Uhr
Novo Nordisk
49,64 EUR -0,99 EUR -1,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Nach der US-Zulassung für das Abnehmmittel Wegovy in oraler Form Ende 2025 sei der Marktstart über viele Absatzkanäle bereits erfolgt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach der Präsentation des Konzernchefs auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Patienten hätten bei gleicher Wirksamkeit nun die freie Wahl zwischen Pille und Spritze./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
380,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Signal für GLP-1-Markt Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie tiefer: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln Novo Nordisk-Aktie und Eli Lilly-Aktie tiefer: FDA streicht Suizidwarnungen von Abnehmmitteln
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
wikifolio Bestseller wikifolios im Dezember
TraderFox Novo Nordisk sondiert Zukäufe zur Stärkung des Adipositas Portfolios
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
HSBC NOVO NORDISK - Doppelboden gewinnt an Konturen
Dow Jones Amazon- und Novo Nordisk-Aktien im Blick: Amazon Pharmacy nimmt Wegovy-Pille ins Sortiment auf
Zacks Novo Nordisk (NVO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
MotleyFool Eli Lilly vs Novo Nordisk: Which Company Will Dominate the Weight Loss Drug Market in 2026?
Zacks Novo Nordisk Soars 19% in a Month: How Should You Play the Stock?
MotleyFool Can Novo Nordisk Unseat Eli Lilly as the Weight Loss Drug Leader in 2026?
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
FOX Business Novo Nordisk executive reports high interest for once-daily, oral weight-loss pill
Zacks Novo Nordisk (NVO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Benzinga Chevron, Nvidia, Novo Nordisk, Zeta Global And Exxon Mobil: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
