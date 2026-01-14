Novo Nordisk Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Nach der US-Zulassung für das Abnehmmittel Wegovy in oraler Form Ende 2025 sei der Marktstart über viele Absatzkanäle bereits erfolgt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach der Präsentation des Konzernchefs auf der Healthcare-Konferenz der Investmentbank. Patienten hätten bei gleicher Wirksamkeit nun die freie Wahl zwischen Pille und Spritze./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
