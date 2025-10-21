Im Aufwind

Tech-Schwergewichte beflügeln die Kurse in Asien: Besonders die Aktien von Renesas und SMIC verzeichnen deutliche Gewinne. Auch Alibaba und Tencent legen kräftig zu.

• Breit gefächerte Käuferinteressen im Tech-Sektor

• Starke Quartalszahlen aus der Halbleiterindustrie und optimistische Ausblicke stützen die Rally

• Aktien von Alibaba, Renesas, SMIC & Co. ziehen an



Chiptitel setzen Ton für asiatische Börsen

An den Börsen Asiens dominieren heute erneut Technologiewerte, allen voran Firmen aus dem Halbleiterbereich. In Tokio etwa klettern die Titel von Renesas zeitweise um kräftige 4,69 Prozent auf 2.008 Yen, während es in Hongkong für Semiconductor Manufacturing International (SMIC) sogar um 5,57 Prozent nach oben geht auf 75,80 Hongkong-Dollar. Getragen wird der Kursaufschwung von der starken Nachfrage nach Chips sowie der generell positiven Stimmung in der Branche.

Schwergewichte treiben den Markt mit

Nicht nur reine Chiphersteller profitieren: Die großen Tech-Konzerne zeigten sich ebenfalls stark. Alibaba verteuert sich in Hongkong zwischenzeitlich um 2,90 Prozent auf 166,60 Hongkong-Dollar, Tencent gewinnen daneben 1,59 Prozent auf 637,50 Hongkong-Dollar.

Diese Kursgewinne spiegeln das breite Interesse der Investoren am Technologiesektor insgesamt wider. Die Kursentwicklung unterstreicht, wie stark das Vertrauen der Anleger derzeit in digitale Geschäftsmodelle und Infrastrukturtechnologien ist.

Fundament & Ausblick: Was treibt die Rally?

Der aktuelle Aufwärtstrend beruht auf einer Kombination aus guten Quartalszahlen, optimistischen Prognosen und Branchentrends. Der KI-Boom und die fortschreitende Digitalisierung stärken insbesondere die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips - ein klarer Vorteil für Unternehmen wie SMIC oder Renesas. Zudem scheinen Investoren derzeit verstärkt in Zukunftstechnologien zu investieren, wodurch auch größere Plattformkonzerne wie Alibaba oder Tencent Rückenwind erhalten.

