DAX24.277 +0,1%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Im Aufwind

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

21.10.25 08:42 Uhr
Asiens Tech-Aktien im Höhenflug: Alibaba, Renesas & Co. treiben Rally an | finanzen.net

Tech-Schwergewichte beflügeln die Kurse in Asien: Besonders die Aktien von Renesas und SMIC verzeichnen deutliche Gewinne. Auch Alibaba und Tencent legen kräftig zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
146,40 EUR -2,60 EUR -1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
11,25 EUR 0,52 EUR 4,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tencent Holdings Ltd
70,39 EUR 0,66 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Breit gefächerte Käuferinteressen im Tech-Sektor
• Starke Quartalszahlen aus der Halbleiterindustrie und optimistische Ausblicke stützen die Rally
• Aktien von Alibaba, Renesas, SMIC & Co. ziehen an

Wer­bung

Chiptitel setzen Ton für asiatische Börsen

An den Börsen Asiens dominieren heute erneut Technologiewerte, allen voran Firmen aus dem Halbleiterbereich. In Tokio etwa klettern die Titel von Renesas zeitweise um kräftige 4,69 Prozent auf 2.008 Yen, während es in Hongkong für Semiconductor Manufacturing International (SMIC) sogar um 5,57 Prozent nach oben geht auf 75,80 Hongkong-Dollar. Getragen wird der Kursaufschwung von der starken Nachfrage nach Chips sowie der generell positiven Stimmung in der Branche.

Schwergewichte treiben den Markt mit

Nicht nur reine Chiphersteller profitieren: Die großen Tech-Konzerne zeigten sich ebenfalls stark. Alibaba verteuert sich in Hongkong zwischenzeitlich um 2,90 Prozent auf 166,60 Hongkong-Dollar, Tencent gewinnen daneben 1,59 Prozent auf 637,50 Hongkong-Dollar.

Diese Kursgewinne spiegeln das breite Interesse der Investoren am Technologiesektor insgesamt wider. Die Kursentwicklung unterstreicht, wie stark das Vertrauen der Anleger derzeit in digitale Geschäftsmodelle und Infrastrukturtechnologien ist.

Wer­bung

Fundament & Ausblick: Was treibt die Rally?

Der aktuelle Aufwärtstrend beruht auf einer Kombination aus guten Quartalszahlen, optimistischen Prognosen und Branchentrends. Der KI-Boom und die fortschreitende Digitalisierung stärken insbesondere die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips - ein klarer Vorteil für Unternehmen wie SMIC oder Renesas. Zudem scheinen Investoren derzeit verstärkt in Zukunftstechnologien zu investieren, wodurch auch größere Plattformkonzerne wie Alibaba oder Tencent Rückenwind erhalten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, Stefano Zaccaria / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen