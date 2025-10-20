thyssenkrupp-Aktie: Jefferies belässt thyssenkrupp nach TKMS-Börsengang auf 'Hold'
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Abspaltung des Industriekonzerns, Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), habe mit einem Kurssprung von mehr als 40 Prozent ein sehr starkes Börsendebüt hingelegt, schrieb Tommaso Castello in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025
NEW YORK (dpa-AFX)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:06
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:36
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
