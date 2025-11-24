DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin77.006 +2,1%Euro1,1526 +0,1%Öl63,37 +1,4%Gold4.137 +1,8%
Bilanz ante portas

Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

24.11.25 23:18 Uhr
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Mit Spannung warten die Anleger auf die Alibaba-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
139,60 EUR 6,60 EUR 4,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Alibaba wird am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,03 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 28 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 243,75 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 33,00 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 47 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,95 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 7,64 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 51 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.039,80 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 138,03 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
