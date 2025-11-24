Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mit Spannung warten die Anleger auf die Alibaba-Bilanz.
Alibaba wird am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,03 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 28 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 243,75 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 33,00 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 47 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,95 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 7,64 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 51 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.039,80 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 138,03 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
