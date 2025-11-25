Zahlen im Blick

Am Dienstag hat Alibaba seine Ergebnisse zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt. So schlug sich der Handelsriese.

Im abgelaufenen Quartal, das am 30. September endete, erwirtschaftete Alibaba einen Gewinn von 8,75 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,17 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Die Schätzungen von Analysten beliefen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,03 CNY je Aktie.

Beim Umsatz kam Alibaba auf 247,80 Milliarden CNY. Hier hatten Analysten mit 243,75 Milliarden CNY gerechnet, verglichen mit 236,50 Milliarden CNY im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

An der NYSE verlieren die Alibaba-ADRs zeitweise 1,89 Prozent auf 157,69 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net