Pressestimme: 'Die Glocke' zum Antrag auf Silvester-Böllerverbot

27.11.25 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Antrag auf Silvester-Böllerverbot:

"Im Bundestag dürfte der Vorstoß der Linken, das private Zünden von Feuerwerk per Gesetz zu untersagen, kaum eine Chance haben - der Staat müsste ein Verbot genau kontrollieren und Verstöße streng ahnden. Dazu fehlt ihm schlicht das Personal. Polizisten und Ordnungsdienste haben in den letzten Stunden des Jahres keine Zeit, zusätzlich zu ihren Notfalleinsätzen noch Strafzettel zu schreiben. Und wer möchte sich ernsthaft mit Horden alkoholisierter, junger Männer anlegen, die ihre Lust an Gewalt und Streit ungehemmt und respektlos ausleben? (.) So träfe ein Verbot in den meisten Fällen die Falschen: Was ist dagegen einzuwenden, wenn eine friedlich feiernde Nachbarschaft zum Jahreswechsel ein paar Raketen abfeuert? Nichts. Das Problem sind jene, denen andere Menschen egal sind, die Rettungskräfte mit Böllern bewerfen, die illegale Sprengsätze zünden und damit Unbeteiligte verletzen. So traurig es ist: Diese besorgniserregende Entwicklung in Teilen der Gesellschaft ändert ein Böllerverbot nicht."/yyzz/DP/he