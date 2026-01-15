Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Verkaufsstart der Pillenversion des Abnehmmittels Wegovy von 400 auf 415 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dänen müssten ihren Vorsprung bei der Pillenversion von Abnehmmedikamenten gegenüber der Konkurrentin Elli Lilly nutzen und einen starken Start ins Jahr hinlegen, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überraschend hohe Pillenverkäufe könnten Druck bei den Spritzen und Preissenkungen ausgleichen. Rückenwind könnte dabei auch liefern, dass das Dermatologieunternehmen Galderma mit seinen Produkten nun direkt Gewichtsverlustpatienten anspreche, die auf GLP-1-Mittel gesetzt hatten./mis/rob/stk

