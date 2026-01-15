Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 224,95 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Verkaufsstart der Pillenversion des Abnehmmittels Wegovy von 400 auf 415 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dänen müssten ihren Vorsprung bei der Pillenversion von Abnehmmedikamenten gegenüber der Konkurrentin Elli Lilly nutzen und einen starken Start ins Jahr hinlegen, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überraschend hohe Pillenverkäufe könnten Druck bei den Spritzen und Preissenkungen ausgleichen. Rückenwind könnte dabei auch liefern, dass das Dermatologieunternehmen Galderma mit seinen Produkten nun direkt Gewichtsverlustpatienten anspreche, die auf GLP-1-Mittel gesetzt hatten./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
415,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,38 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
394,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
