Novo Nordisk Aktie

50,39 EUR +1,21 EUR +2,46 %
STU
50,42 EUR +1,63 EUR +3,33 %
GVIE
Marktkap. 224,95 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

08:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
50,39 EUR 1,21 EUR 2,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Verkaufsstart der Pillenversion des Abnehmmittels Wegovy von 400 auf 415 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dänen müssten ihren Vorsprung bei der Pillenversion von Abnehmmedikamenten gegenüber der Konkurrentin Elli Lilly nutzen und einen starken Start ins Jahr hinlegen, schrieb Kerry Holford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überraschend hohe Pillenverkäufe könnten Druck bei den Spritzen und Preissenkungen ausgleichen. Rückenwind könnte dabei auch liefern, dass das Dermatologieunternehmen Galderma mit seinen Produkten nun direkt Gewichtsverlustpatienten anspreche, die auf GLP-1-Mittel gesetzt hatten./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

415,00 DKK
394,00 DKK

Analysen zu Novo Nordisk

08:46 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

