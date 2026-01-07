DAX 25.071 -0,2%ESt50 5.909 -0,3%MSCI World 4.479 -0,3%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.442 -0,6%Bitcoin 76.769 -1,8%Euro 1,1661 -0,2%Öl 61,18 +1,3%Gold 4.433 -0,5%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 216,51 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novo Nordisk Buy

14:51 Uhr
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
49,08 EUR 0,82 EUR 1,70%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen belassen. Preissenkungen in den USA und dem Auslaufen von Patenten außerhalb der USA bedeutenten im neuen Jahr Gegenwind für Semaglutid, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markteinführung der Wegovy-Pille in den USA dürfte indes ein wichtiger Wachstumstreiber sein, gefolgt von CagriSema ab 2027. Der hohe ungedeckte Bedarf und eine geringe Marktdurchdringung deuten ihr zufolge auf ein weiterhin starkes Wachstum der GLP-1-Marken von Novo im Bereich Adipositas hin./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
400,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
380,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

14:51 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Wegovy-Pille Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
wikifolio Abnehmpillen-Hoffnungsschimmer bei Novo Nordisk
TraderFox Novo Nordisk: Warum die FDA-Genehmigung der Wegovy-Pille der Startschuss für die Aktie ist!
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie profitiert weiter kräftig von breiter Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille in USA
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Benzinga Chevron, Nvidia, Novo Nordisk, Zeta Global And Exxon Mobil: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Financial Times Novo Nordisk launches US price war over weight-loss pills
MotleyFool 2 Tailwinds Behind Novo Nordisk Stock Heading Into 2026
Zacks Why Novo Nordisk (NVO) Outpaced the Stock Market Today
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Dropped on Monday
Benzinga Novo Nordisk Halves Wegovy Prices In China Ahead Of Generic Threat
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
MotleyFool Should You Invest in Ozempic Maker Novo Nordisk in 2026?
