Börsenwert pulverisiert

Die Aktie des US-amerikanischen Fleischersatzherstellers Beyond Meat erlebt derzeit einen dramatischen Absturz und hat innerhalb kurzer Zeit rund die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Am Montag schloss die Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ bei nur noch 1,035 US-Dollar und damit 48,51 Prozent unter ihrem Freitagsschluss. Zeitweise fiel die Aktie im Handelsverlauf mit 0,845 US-Dollar sogar deutlich unter die 1-Dollar-Schwelle, konnte sich dann jedoch wieder darüber retten. Der Kursrutsch ist Ausdruck tiefer Sorgen der Anleger um die Zukunft des einstigen Börsenstars, der 2019 mit großem Enthusiasmus an den Markt ging.

Riskantes Umtauschangebot für Anleihegläubiger als Auslöser für Kurssturz

Hauptauslöser des jüngsten Einbruchs ist ein von Beyond Meat vorgestelltes Umwandlungsangebot für bestehende Wandelanleihen. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern an, ihre alten Schuldtitel in neue, mit sieben Prozent verzinste "PIK-Notes" zu tauschen - also Anleihen, deren Zinsen nicht in bar, sondern durch Aufschlag auf die Schuld beglichen werden. Zugleich sollen neue Aktien ausgegeben werden, um die Bilanz zu entlasten und die Verschuldung um rund 800 Millionen US-Dollar zu senken.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Reuters" von Montag haben bereits 97 Prozent der Anleihegläubiger diesem Vorschlag zugestimmt. An den Finanzmärkten wird diese Maßnahme jedoch offenbar weniger als Befreiungsschlag denn als Zeichen von Schwäche interpretiert. Die Aussicht auf eine massive Verwässerung der bestehenden Aktien - also eine Ausweitung des Aktienbestands zulasten bisheriger Anteilseigner - sorgt für erhebliche Unruhe.

Schwache Zahlen, schwindendes Vertrauen

Das Vertrauen der Anleger war schon vor dem Umtauschangebot stark angeschlagen. Beyond Meat kämpft seit Jahren mit rückläufigen Umsätzen und anhaltend hohen Verlusten. Im jüngsten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von rund 19,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während sich der Nettoverlust weiter erhöhte.

Zudem hat sich der einstige Boom pflanzenbasierter Fleischalternativen deutlich abgekühlt. Nach anfänglicher Euphorie stagnieren die Verkaufszahlen in den USA und Europa. Viele Verbraucher kehren wieder zu traditionelleren Proteinquellen zurück, teils aus Preisgründen, teils aus Geschmackserwägungen.

Marktsentiment und Short-Druck

Das Marktumfeld verschärft die Krise zusätzlich. Beyond Meat zählt seit Monaten zu den am stärksten leerverkauften Aktien an der NASDAQ - zahlreiche Investoren setzen also gezielt auf fallende Kurse. Als die Nachrichten über das Anleihetauschprogramm bekannt wurden, beschleunigte dieser Short-Druck den Kursverfall erheblich.

