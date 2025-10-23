Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat mit herben Abschlägen am Donnerstagabend

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 13,4 Prozent auf 3,10 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 13,4 Prozent auf 3,10 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 2,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,94 USD. Bisher wurden via NASDAQ 64.658.924 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,69 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. 148,06 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.08.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität

Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt