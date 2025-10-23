DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,87 +2,4%Gold4.118 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Ripple Labs: Unternehmen hinter XRP plant wohl Milliarden-Investment Ripple Labs: Unternehmen hinter XRP plant wohl Milliarden-Investment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Beyond Meat-Kurs

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat mit herben Abschlägen am Donnerstagabend

23.10.25 20:23 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat mit herben Abschlägen am Donnerstagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 13,4 Prozent auf 3,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,65 EUR -0,37 EUR -12,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 13,4 Prozent auf 3,10 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 2,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,94 USD. Bisher wurden via NASDAQ 64.658.924 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,69 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. 148,06 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.08.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,918 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität

Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beyond Meat

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen