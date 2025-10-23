DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 +1,8%Nas22.942 +0,9%Bitcoin94.392 +1,8%Euro1,1618 ±0,0%Öl65,98 +2,5%Gold4.126 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt   Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Massive Turbulenzen

Meme-Rally legt Pause ein: Bei der Beyond-Meat-Aktie kommt es zu einer kräftigen Korrektur?

23.10.25 22:03 Uhr
Kurswahnsinn bei NASDAQ-Titel Beyond Meat-Aktie: Kommt jetzt der Absturz? | finanzen.net

Die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat hat wilde Handelstage hinter sich. Für Anleger stellt sich die Frage: Wie geht es an der Börse weiter?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,41 EUR -0,61 EUR -20,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
91,43 EUR -1,12 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Beyond-Meat-Aktie erlebt extreme Kursschwankungen
• Debt-Swap in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar und Meme-Stock-Dynamik treiben den Kursanstieg
• Fundamentale Probleme wie stagnierender Umsatz und Verluste bleiben bestehen

Wer­bung

Wer die Entwicklung der Beyond-Meat-Aktie in den vergangenen Handelstagen verfolgt hat, fühlte sich an die GameStop-Saga erinnert: Der Fleischersatzhersteller hat operative Probleme, wird fernab seiner Börsenhöchststände gehandelt, aber hat nichtsdestotrotz zuletzt einen wilden Ritt an der Börse hingelegt.

Ist die Meme-Aktien-Rally nun vorbei?

434 Prozent Kursplus in den letzten fünf Handelstagen - derartige Kursbewegungen sind an der Börse nicht alltäglich. Und die Turbulenzen gehen auch am Donnerstag voraussichtlich weiter, wenn auch in die andere Richtung: So verlor die Beyond Meat-Aktie am Donnerstag an der NASDAQ 20,67 Prozent auf 2,8400 US-Dollar. Die Schwankungen bei dem Anteilsschein sind dabei enorm: Noch vor wenigen Tagen wurden Beyond-Meat-Titel bei 0,70 US-Dollar gehandelt, zur Wochenmitte pendelten sie in einer massiven Range zwischen 2,60 und 7,70 US-Dollar hin und her.

Operative Meldungen nur Nebenkriegsschauplätze?

Als Haupttreiber der Rally identifizierten Marktbeobachter einen finanziellen Befreiungsschlag: Beyond Meat wandelte wandelbare Schulden in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar in neue Aktien um. Diese strategische Entscheidung befreite die Bilanz von einer erdrückenden Schuldenlast, die zuvor höher als die Unternehmenswerte war und Insolvenzsorgen geschürt hatte. Dieser Debt-Swap erhöhte die Liquidität des Unternehmens erheblich und vervielfachte gleichzeitig die Anzahl der verfügbaren Aktien im Markt.

Wer­bung

Darüber hinaus gab es eine weitere positive operative Nachricht: Beyond Meat verkündete eine erweiterte Vertriebspartnerschaft mit dem US-Einzelhandelsriesen Walmart. Diese Meldung lieferte den Anlegern einen weiteren Grund für Optimismus und befeuerte die Rally zusätzlich. Allerdings relativieren Analysten die Bedeutung dieser Partnerschaft und betonen, dass sie allein nicht ausreichen wird, um das Unternehmen nachhaltig zu stabilisieren.

Meme-Stock-Dynamik befeuert Kursturbulenzen

Daher dürften die heftigen Aktienkursschwankungen insbesondere durch klassische Meme-Stock-Mechanismen verstärkt worden sein. Fintel zufolge liegt der Anteil der geshorteten Aktien bei kräftigen 62,33 Prozent - dies dürfte einen klassischen Short Squeeze ausgelöst haben. Kleinanleger organisierten sich in sozialen Netzwerken, um gezielt in die Aktie zu investieren. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Rally durch einen prominenten Immobilienentwickler aus Dubai, der öffentlichkeitswirksam auf den Beyond Meat-Zug aufsprang und weitere Anleger anzog. Die Aufnahme in einen Meme-Stock-ETF brachte zusätzliche Liquidität.

Fundamentale Probleme bleiben ungelöst

Trotz der zwischenzeitlich beeindruckenden Kursgewinne bleiben die fundamentalen Herausforderungen von Beyond Meat bestehen. Das Unternehmen schreibt weiterhin Verluste, und die Umsatzentwicklung stagniert. Der Trend zu pflanzlichen Fleischalternativen hat an Dynamik verloren, was die langfristigen Wachstumsaussichten eintrübt. Analysten betonen, dass die jüngste Kursrally primär technisch und stimmungsgetrieben war und keine nachhaltige Verbesserung der operativen Situation widerspiegelt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, Beyond Meat

Nachrichten zu Beyond Meat

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen