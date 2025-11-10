Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Quartalszahlen in Sicht

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Beyond Meat.

Beyond Meat wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,397 USD gegenüber -0,410 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 69,0 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,85 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,590 USD je Aktie, gegenüber -2,430 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 282,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 326,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net