Beyond Meat-Aktie im Abwärtssog: Höhere Verluste im dritten Quartal
Nach US-Handelsschluss richteten sich die Blicke der Anleger auf Beyond Meat, denn hier wurden die Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Geschäftsquartal verzeichnete Beyond Meat eine Ausweitung der Verluste. Das EPS (Gewinn je Aktie) lag bei -1,44 US-Dollar nach -0,410 US-Dollar im Vorjahr. Damit schnitt Beyond Meat schlechter als erwartet ab - Analysten hatten mit Verlusten in Höhe von 0,397 US-Dollar gerechnet.
Die Erlöse beliefen sich auf 70,22 Milliarden US-Dollar nach 81,0 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal und übertrafen damit die Erwartungen von 69,0 Milliarden US-Dollar.
Nachbörslich zeigte sich die Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ zeitweise 8,96 Prozent schwächer bei 1,22 US-Dollar.
