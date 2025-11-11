DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -0,4%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.996 -0,7%Euro1,1551 -0,1%Öl63,81 -0,4%Gold4.131 +0,4%
Gewinnerwartungen verfehlt

Beyond Meat-Aktie im Abwärtssog: Höhere Verluste im dritten Quartal

11.11.25 06:47 Uhr
NASDAQ-Aktie rauscht ab: Beyond Meat verzeichnet in Q3 deutlich mehr Verluste | finanzen.net

Nach US-Handelsschluss richteten sich die Blicke der Anleger auf Beyond Meat, denn hier wurden die Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,07 EUR -0,10 EUR -8,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im dritten Geschäftsquartal verzeichnete Beyond Meat eine Ausweitung der Verluste. Das EPS (Gewinn je Aktie) lag bei -1,44 US-Dollar nach -0,410 US-Dollar im Vorjahr. Damit schnitt Beyond Meat schlechter als erwartet ab - Analysten hatten mit Verlusten in Höhe von 0,397 US-Dollar gerechnet.

Die Erlöse beliefen sich auf 70,22 Milliarden US-Dollar nach 81,0 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal und übertrafen damit die Erwartungen von 69,0 Milliarden US-Dollar.

Nachbörslich zeigte sich die Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ zeitweise 8,96 Prozent schwächer bei 1,22 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
