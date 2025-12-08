GNW-News: Neue Daten zeigen Einfluss privater Gesundheitskosten auf Migrationsmuster von Millionären

^LONDON, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine starke Beschleunigung der

globalen Vermögensmigration im Jahr 2025 trifft weltweit auf rapide

divergierende Kosten für private Gesundheitsversorgung, was die Verfügbarkeit

und die Kosten verlässlicher privater Pflege zu einem entscheidenden Faktor

dafür macht, wo vermögensstarke Familien ihren Wohnsitz wählen, investieren und

sich Aufenthalts- oder Staatsbürgerschaftsrechte sichern.

Neue Kundendaten, die heute von Henley & Partners

(https://www.henleyglobal.com/), dem weltweit führenden Anbieter für Wohnsitz-

und Staatsbürgerschaftsplanung, veröffentlicht wurden, bestätigen eine

Rekordnachfrage nach grenzüberschreitender Planung und heben das Risiko von

Gesundheitskosten als kritische?versteckte Variable" hervor, die langfristige

Entscheidungen global mobiler Familien in Bezug auf ihren Zielort prägt.

Weltweite Rekordnachfrage verändert Prioritäten

Henley & Partners hat in diesem Jahr (2025) Anträge von 92 Nationalitäten

erhalten und die Nachfrage nach über 50 Wohnsitz-

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment) und

Staatsbürgerschaftsprogrammen (https://www.henleyglobal.com/citizenship-

investment) bedient. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen

Antragsteller aus 136 Nationalitäten unterstützt, was das Ausmaß und die

Vielfalt der heutigen Bewegung von Vermögensmigration unterstreicht. Im

Vergleich der ersten drei Quartale 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025

verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Anträge um 43 % - ein deutliches

Signal für die zunehmende grenzüberschreitende Mobilität wohlhabender Familien.

?Globale Mobilität entwickelt sich zu einer zentralen Risikomanagement-Strategie

für wohlhabende Familien", so Dr. Christian H. Kaelin

(https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian-h-kalin), Chairman von

Henley & Partners.?Da Kunden ihr Leben über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg

aufbauen, prüfen sie nicht nur den Zugang zu Wohnsitz- und

Staatsbürgerschaftsrechten, sondern auch die tatsächlichen Kosten zur

Aufrechterhaltung dieses Lebensstils - insbesondere den Preis für eine

zuverlässige private Gesundheitsversorgung. Ziele, die auf dem Papier attraktiv

erscheinen, können weit weniger attraktiv werden, sobald das tatsächliche Risiko

der Gesundheitskosten verstanden wird."

Neue Erkenntnisse machen Gesundheitskosten zu einem zentralen Faktor für die

globale Mobilität

Um die Entscheidungen der Kunden bei der Wahl des Zielortes zu unterstützen,

verweist Henley & Partners auf den neu veröffentlichten SIP Health Cost Index

(HCI) 2025 (https://www.sip.ch/service/sip-health-cost-index-2025/) - einen

systematischen Benchmark für die tatsächlichen Kosten privater

Gesundheitsversorgung für international mobile Einzelpersonen und Familien in

50 Schlüsselländern, basierend auf Prämien für internationale private

Krankenversicherungen (International Private Medical Insurance - IPMI). Während

Henley & Partners führend in der Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsplanung ist,

bietet der Index eine entscheidende ergänzende Perspektive: Die Kosten für

private Gesundheitsversorgung können die langfristige Erschwinglichkeit und

Eignung eines Zielortes wesentlich verändern, insbesondere für Familien, die

sich um die Bedürfnisse von Kindern, alternden Eltern oder elektive

grenzüberschreitende Behandlungen kümmern müssen.

?Die Kosten für private Gesundheitsversorgung steigen weltweit, doch Tempo und

Muster unterscheiden sich dramatisch. Zweiklassen-Gesundheitssysteme, in denen

die hochwertigste Versorgung oft nur denjenigen zugänglich ist, die sie sich

leisten können und gut versichert sind, nehmen zu", merkt Kevin Buerchler

(https://www.sip.ch/wp-content/uploads/2025/12/SIP-Health-Cost-Index-2025-Press-

Release-1.pdf), CEO des SIP Medical Family Office, an.?Nur in einer Handvoll

von Exzellenzzentren im Gesundheitswesen sehen wir die Art von Qualität und

Zugänglichkeit, die für globale Familien erforderlich ist, was die Orientierung

in Bezug auf Qualität und Kosten der Versorgung wichtiger denn je macht."

Wo die Kosten am höchsten sind - und wo Schocks drohen

Der Index bestätigt die bekannten Spitzenreiter bei den Kosten. Die Vereinigten

Staaten sind der weltweit teuerste Markt für private Gesundheitsversorgung mit

durchschnittlichen jährlichen IPMI-basierten Kosten von 17.969 USD pro Person,

gefolgt von Hongkong (16.175 USD) und Singapur (14.231 USD). Diese Märkte setzen

einen hohen Maßstab für Versicherungsprämien und die Budgetierung der

Gesundheitsversorgung im Haushalt.

Für die Umzugsplanung folgenreicher sind jedoch die unerwarteten Verschiebungen

jenseits der traditionellen Zentren. Aufstrebende asiatische Länder sind in die

Hochpreisklasse aufgestiegen, wobei China, Thailand und Taiwan nun zu den zwölf

teuersten Märkten für private Pflege weltweit gehören. Die starke Nachfrage nach

erstklassigen internationalen Krankenhäusern und regionalem Medizintourismus

treibt die stationären Kosten stark in die Höhe, selbst dort, wo routinemäßige

ambulante Behandlungen relativ günstig bleiben - was zu erheblichen

Budgetüberraschungen für umziehende Familien führt.

Europa, der Nahe Osten und andere preiswerte Ziele

Europa weist eine der größten Spannen bei den Kosten für private Pflege auf,

wobei das Vereinigte Königreich, Griechenland und Spanien zu den teuersten

Märkten der Region zählen, teilweise aufgrund der Versicherungssteuer (Insurance

Premium Tax) im Vereinigten Königreich und in Griechenland. Die Schweiz liegt im

Mittelfeld, was zeigt, dass der Ruf eines Landes für teure Gesundheitsversorgung

nicht immer gleichbedeutend mit der gleichen IPMI-Belastung für globale Familien

ist.

Im Nahen Osten belegen die Vereinigten Arabischen Emirate weltweit den 10.

Platz, was den raschen Ausbau der High-End-Gesundheitsinfrastruktur und die

Ambitionen im Medizintourismus widerspiegelt - Zugang zu hoher Qualität, aber

mit entsprechenden Premiumkosten.

Für Kunden, die Qualität und Erschwinglichkeit abwägen, bleiben Afrika und weite

Teile Lateinamerikas vergleichsweise kostengünstig. Marokko ist mit 6.251 USD

pro Jahr der weltweit kostengünstigste Markt, neben anderen günstigeren Ländern

wie Rumänien, Nigeria, Ägypten, Kenia und Südafrika. Die große Ausnahme ist

Brasilien, das weltweit auf Platz 7 liegt, was darauf hindeutet, dass einige

lateinamerikanische Ziele nun mit traditionellen Hochpreismärkten für private

Premiumversorgung konkurrieren.

Was dies für migrierende Millionäre bedeutet

Mit dem Anstieg der Vermögensmigration werden die Kosten für die private

Gesundheitsversorgung zu einem wichtigen Faktor bei der Wahl des Wohnsitzes und

der Staatsbürgerschaft und sind nicht mehr nur eine Nebensache. Der SIP Health

Cost Index (https://www.sip.ch/service/sip-health-cost-index-2025/) bietet

global mobilen Familien und ihren Beratern ein praktisches Vergleichsinstrument,

um langfristige Gesundheitsbudgets zu antizipieren und versteckte Kostenfallen

bei der Wahl eines neuen Zuhauses, eines zweiten Wohnsitzes oder eines

Lebensstils mit mehreren Standorten zu vermeiden.

Medienkontakt:

Sarah Nicklin

Group Head of PR

E-Mail: sarah.nicklin@henleyglobal.com (mailto:sarah.nicklin@henleyglobal.com)

Mobil: +27 72 464 8965

