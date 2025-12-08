DAX24.086 +0,2%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,20 -1,0%Gold4.205 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
Top News
LendingClub: Der übersehene Fintech-Turnaround mit Banklizenz und Großinvestoren im Rücken LendingClub: Der übersehene Fintech-Turnaround mit Banklizenz und Großinvestoren im Rücken
TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen TKMS-Aktie höher: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert - Marge übertrifft Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy'

08.12.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
91,80 EUR 1,50 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Umsatzdynamik seit der Corona-Zeit habe enttäuscht, in der zweiten Hälfte der Dekade dürfte es aber deutlich besser laufen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Knorr-Bremse

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Knorr-Bremse

DatumRatingAnalyst
09:26Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
04.12.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
28.11.2025Knorr-Bremse BuyWarburg Research
28.11.2025Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:26Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Knorr-Bremse BuyWarburg Research
28.11.2025Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.11.2025Knorr-Bremse KaufenDZ BANK
31.10.2025Knorr-Bremse BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Knorr-Bremse HoldDeutsche Bank AG
03.11.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
04.12.2024Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen