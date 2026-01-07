Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,04 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94,70 Euro belassen. Akash Gupta berücksichtigt in seinen erhöhten Schätzungen nun jüngste Wechselkursbewegungen und die Akquisition von Duagon. Diese habe auf die derzeit ausgereizt erscheinende Bewertung keinen Einfluss, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen zwölf Monate bevorzugt der Experte Alstom und Lastwagenhersteller gegenüber Knorr-Bremse./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
94,70 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
99,45 €
|Abst. Kursziel*:
-4,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
99,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,44%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
