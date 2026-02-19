Knorr-Bremse-Aktie steuert Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht
Die Aktien von Knorr-Bremse steuern am Freitag weiter auf ihr Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 117,24 Euro zu.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt kosteten die Knorr-Bremse-Aktien via XETRA mit 114,30 Euro fast 3 Prozent mehr als am Vortag, an dem sie bereits von einem optimistischen Geschäftsausblick profitiert hatten.
"Die Zuversicht des Managements ist schon rekord-hoch, folgen die Aktien?" - so titelte der UBS-Experte Sven Weier über seinem Resümee der Telefonkonferenz nach der Vorlage des Geschäftsberichts.
Es gebe einige positive Aspekte, so Weier: Der Ausblick erscheine gerade für das Lkw-Geschäft noch konservativ, das deutsche Fiskalpaket liefere Impulse und im Juli stünden neue Mittelfristziele auf dem Plan. Von letzteren erhofft er sich eine positive Überraschung.
Obendrein stehe ein Comeback in China nach langer Pause vor der Tür: Konzernchef Marc Llistosella habe die mögliche Rückkehr als Systemlieferant im Hochgeschwindigkeitszug-Markt als möglichen "Gamechanger" bezeichnet.
Weier hob sein Kursziel mit 123 Euro klar über den bisherigen Rekordstand. Er stuft die Aktien weiterhin mit "Buy" ein.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Knorr-Bremse News
Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Jann Averwerser/Knorr Bremse AG