Rückenwind

Knorr-Bremse-Aktie steuert Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht

20.02.26 11:05 Uhr
Knorr-Bremse: UBS Prognose treibt Aktie in Richtung Rekord | finanzen.net

Die Aktien von Knorr-Bremse steuern am Freitag weiter auf ihr Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 117,24 Euro zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
111,80 EUR 1,30 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt kosteten die Knorr-Bremse-Aktien via XETRA mit 114,30 Euro fast 3 Prozent mehr als am Vortag, an dem sie bereits von einem optimistischen Geschäftsausblick profitiert hatten.

Wer­bung

"Die Zuversicht des Managements ist schon rekord-hoch, folgen die Aktien?" - so titelte der UBS-Experte Sven Weier über seinem Resümee der Telefonkonferenz nach der Vorlage des Geschäftsberichts.

Es gebe einige positive Aspekte, so Weier: Der Ausblick erscheine gerade für das Lkw-Geschäft noch konservativ, das deutsche Fiskalpaket liefere Impulse und im Juli stünden neue Mittelfristziele auf dem Plan. Von letzteren erhofft er sich eine positive Überraschung.

Obendrein stehe ein Comeback in China nach langer Pause vor der Tür: Konzernchef Marc Llistosella habe die mögliche Rückkehr als Systemlieferant im Hochgeschwindigkeitszug-Markt als möglichen "Gamechanger" bezeichnet.

Wer­bung

Weier hob sein Kursziel mit 123 Euro klar über den bisherigen Rekordstand. Er stuft die Aktien weiterhin mit "Buy" ein.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

