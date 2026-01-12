Barclays Capital

Knorr-Bremse Underweight

09:16 Uhr

Knorr-Bremse 99,65 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

