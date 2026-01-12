DAX 25.443 +0,1%ESt50 6.049 +0,3%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.557 -0,3%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,92 -0,8%Gold 4.635 +1,0%
Knorr-Bremse Aktie

99,65 EUR +0,85 EUR +0,86 %
Marktkap. 16,02 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Knorr-Bremse Underweight

09:16 Uhr
Knorr-Bremse Underweight
Knorr-Bremse
99,65 EUR 0,85 EUR 0,86%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
98,90 €		 Abst. Kursziel*:
-12,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
99,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,69%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

09:16 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
13.01.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

