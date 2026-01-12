Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,02 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
98,90 €
|Abst. Kursziel*:
-12,03%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
99,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,69%
|
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
